Порошенко выделил стипендии украинским гражданам, задержанным в России

Киев, , 11:13 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко издал указ о выплате стипендий украинским гражданам, которые были задержаны властями Российской Федерации. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщает пресс-служба украинского министерства по вопросам «оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц.

Речь идёт о стипендии имени Левко Лукьяненко. Президент Порошенко назначил её украинским гражданам, которые были задержаны российскими властями «в связи с общественной или политической деятельностью указанных лиц, а также освобожденным из числа таких лиц».

Известно, что размер данной стипендии составляет около трёх прожиточных минимумов, установленных правительством Украины (это около $200).

Напомним, Левко Лукьяненко — украинский диссидент и правозащитник. Он является героем Украины и лауреатом национальной премии имени Тараса Шевченко. В постсоветский период Лукьяненко выступал против русского языка на Украине и назначения этнических русских на высшие государственные посты. Лукьяненко умер в июле 2018 года.