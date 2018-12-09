Югру покидает замглавы города с «сомнительными» дипломами

Пыть-Ях, Югра, , 10:42 — REGNUM В горадминистрации Пыть-Яха (ХМАО), где не смолкают кадровые скандалы, 7 декабря 2018 года покинул пост заместителя главы города начальник управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам Али Джабраилов. Он расторгнул трудовой договор с мэрией по собственному желанию в связи с выходом на пенсию и переездом в Москву, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы города.

Али Джабраилов на протяжении 15 лет руководил в Сургуте (ХМАО) муниципальным предприятием «Тепловик». В конце августа 2018 года он занял должность заместителя главы Пыть-Яха.

«Али Джабраилов последние несколько месяцев находился под постоянным давлением силовиков. Прокуратура выдвинула версию, что у замглавы города имеются проблемы с документами для трудоустройства. В частности, была поставлена под сомнение подлинность его дипломов о высшем образовании, которые он получал в Дагестане и Северной Осетии. С подачи надзорного ведомства полиция возбудила уголовное дело по подозрению в подлоге. В рамках расследования в администрация Пыть-Яха проходили обыски», — сообщает учреждённый правительством ХМАО портал «Новости Югры».

Глава города Александр Морозов отметил, что освободившаяся должность для города ключевая и в ближайшее время планируется новое назначение.

Напомним, тема с дипломами Али Джабраилова была активно представлена в информационной повестке в октябре. Тогда местные СМИ сообщали о том, что правоохранители проводят проверку. Но сейчас, спустя два месяца, каких-либо новых сведений об этом нет. Вполне возможно, что информация о «подложности» дипломов официально не подтверждена.

Напомним, депутаты ХМАО обратились в надзорное ведомство автономного округа с вопросами о другом подчинённом Александра Морозова — его помощнике Эльдаре Кокоеве. Генпрокуратура Южной Осетии уже ответила на запрос парламентариев Югры и подтвердила наличие уголовных дел против некого человека с похожими именем и фамилией и объявление этого некто в международный розыск. Идёт ли речь именно о помощнике главы Пыть-Яха, пока достоверно неизвестно.

Напомним, глава Пыть-Яха Александр Морозов сменил в августе 2018 года Олега Ковалевского. Этому предшествовал скандал с приёмом на работу в горадминистрацию женщины, ранее судимой за коррупционное преступление.

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре прячется «беглый» силовик из Южной Осетии?