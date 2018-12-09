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Во Франции задержали более 1700 человек на акциях «жёлтых жилетов»

Политика

8 декабря по всей стране было задержано 1726 человек, из которых 1220 были заключены под стражу

Во Франции задержали более 1700 человек на акциях «жёлтых жилетов»
Randy Colas
Французская полиция

Париж, 9 декабря 2018, 10:28 — REGNUM  На протестных акциях во Франции 8 декабря было задержано 1726 человек, заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер. Об этом сообщает BFM TV.

Акции протеста движения «жёлтые жилеты» против повышения цен на топливо прошли 8 декабря во многих городах Франции.

Глава французского МВД сообщил, что по всей стране было задержано 1726 человек, из которых 1220 были заключены под стражу.

Арестовывали демонстрантов, которые были в масках, а также тех, которые подозревались в намерении совершения насильственных действий.

Издание отмечает, что общее количество людей, вышедших на акции протеста 8 декабря, оценивается в 125 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее французские политики заявили о готовности пойти на уступки протестующим. Так, премьер-министр Франции Эдуар Филипп сообщил, что в правительство обсуждает введение «моратория» на повышение топливных тарифов.

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Протесты во Франции
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