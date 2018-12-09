В Армении проходят внеочередные выборы в Национальное собрание

Ереван, , 10:13 — REGNUM В Армении сегодня, 9 декабря, стартовали внеочередные парламентские выборы. Это первые в истории республики досрочные выборы в Национальное собрание.

В выборах принимают участие два блока и девять партий. Согласно действующему законодательству, порог явки не установлен. Однако, чтобы пройти в парламент партия должна преодолеть барьер в 5%, а избирательный блок — 7%. Кроме того, в Национальном собрании должны быть представлены минимум три политические силы.

По оценкам экспертов, фаворитом на выборах является избирательный блок «Мой шаг», который возглавляет лидер так называемой бархатной революции Никол Пашинян. Единственная интрига выборов — удастся ли сформировать хоть какую-то оппозициию Пашиняну и его сторонникам.