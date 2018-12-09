Die Welt: Иран наращивает свою ракетную программу

Берлин, , 09:58 — REGNUM Германское издание Die Welt со ссылкой на данные спецслужб стран Евросоюза утверждает, что Исламская Республика Иран расширяет свою ракетную программу, увеличивая число испытаний.

По оценке спецслужб стран Евросоюза, в 2018 году Иран удвоил число ракетных пусков и в качестве полигона для проверки их боеспособности использует Сирийскую Арабскую Республику.

Уточняется, что Тегеран произвел по меньшей мере семь запусков баллистических ракет средней дальности и пять запусков баллистических ракет ближней дальности и крылатых ракет. В частности, были запущены три ракеты средней дальности «Шанхаб-3». Радиус полета этих ракет позволяет нанести удары по странам на юго-востоке Евросоюза. Кроме того были осуществлены запуски новейшей ракеты средней дальности «Хоррамшахр» и крылатой ракеты «Киам-1».

При этом в 2017 году известно лишь о пяти испытаниях ракет средней и меньшей дальности.

Иран совмещает испытание ракет с боевыми действиями в Сирии. Так ракеты меньшей дальности «Зульфикар» были запущены по объектам сирийских боевиков. Под удар попали террористы, которые по данным Тегерана причастны к организации расстрела военного парада в городе Ахваз 22 сентября.

Иранские власти неоднократно указывали на то, что они имеют полное право на развитие собственной ракетной программы, так как это не запрещено никакими резолюциями ООН или международными конвенциями.