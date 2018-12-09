Корабли ВМФ России прибыли в Индию для проведения учений

Нью-Дели, , 09:57 — REGNUM Три корабля Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России зашли в индийский порт Вишакхапатнам, сообщает пресс-служба ТОФ.

Флагман ТОФ ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и большой морской танкер «Борис Бутома» прибыли в индийский порт для проведения военно-морских учений «Индра Нэви-2018».

На учениях экипажи военных судов России и Индии отработают взаимодействие при операциях по защите судоходства и экономической деятельности в море.

Корабли ТОФ пробудут в индийском порту до 16 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, корабли ТОФ «Варяг», «Адмирал Пантелеев» и «Борис Бутома» находятся в дальнем походе.

В ноябре они совершили деловой заход на военно-морскую базу Чанги в Сингапуре.