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Свердловский губернатор включён в высший совет «Единой России»

Политика

Новый состав был сформирован на партийном съезде в Москве

Свердловский губернатор включён в высший совет «Единой России»
Иллюстрация: Kremlin.ru
Евгений Куйвашев

Екатеринбург, 9 декабря 2018, 09:05 — REGNUM  Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вошёл в состав высшего совета «Единой России». Такое решение было принято на XVIII съезде партии в Москве.

В съезде приняли участие 25 делегатов-свердловчан, а также депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, представляющие регион.

Напомним, съезд «Единой России» собрал 3,5 тыс. делегатов со всей страны. Перед собравшимися выступили президент России Владимир Путин и председатель правительства страны Дмитрий Медведев.

По информации пресс-службы губернатора Свердловской области, в регионе насчитывается 55 тысяч единороссов.

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XVIII съезд партии «Единая Россия» в Москве
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