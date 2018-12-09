В Нацбанке Украины назвали размер платежей по госдолгу

Киев, , 09:06 — REGNUM Украина должна выплатить по внешнему государственному долгу в 2019—2020 годах около $12 млрд, сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий в интервью VOX Ukraine.

Смолий рассказал, что в 2019 году президентские и парламентские выборы на Украине совпадут с существенными платежами по внешнему долгу. Он отметил, что общая сумма выплат за два года составит около $12 млрд с учётом процентных платежей.

Также глава Нацбанка Украины предположил, что после получения краткосрочного кредита стэнд-бай от Международного валютного фонда Украине удастся договориться о долгосрочной программе Extended Fund Facility.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря Яков Смолий заявил, что Украина рассчитывает получить очередной кредит от МВФ до конца 2018 года.