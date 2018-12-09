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Военные Израиля обнаружили второй тоннель «Хезболлы» на ливанской границе

Политика

Данный тоннель не представлял собой непосредственной угрозы для Израиля

Иерусалим, 9 декабря 2018, 09:01 — REGNUM  Об обнаружении второго тоннеля на границе с Ливаном, принадлежащего движению «Хезболла», сообщила 9 декабря пресс-служба армии Израиля.

«Наши силы только что вскрыли второй атакующий туннель, который прорыла «Хезболла» из Ливана в Израиль», — говорится в сообщении и пресс-службы и добавляется, что, по мнению армии Израиля, движение собиралось использовать данный тоннель для нападения на мирных граждан Израиля.

По данным пресс-службы, специалисты израильской армии заминировали тоннель и потому теперь туда опасно любое проникновение со стороны Ливана.

Также, как передается, данный тоннель, как и первый — найденный 4 декабря, не представлял собой непосредственной угрозы для Израиля, так как не был готов к эксплуатации.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 6 декабря, миротворческая миссия ООН в Ливане подтвердила наличие тоннеля на ливанско-израильской границе.

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