МИД Венесуэлы ответил на угрозу разрыва дипотношений

Каракас, , 08:35 — REGNUM Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса дал жесткий ответ на заявление главы внешнеполитического ведомства Перу Нестора Пополисио, который допустил, что страны «Группы Лимы» полностью разорвут дипломатические отношения с Венесуэлой.

Напомним, что «Группа Лимы» объединяет 12 стран в Северной и Южной Америке — это Канада, Мексика, Коста-Рика, Гватемала, Гондурса, Панама, Колумбия, Парагвай, Бразилия, Аргентина, Чили и Перу. Это объединение было сформировано в августе 2017 года для противодействия политике нынешних властей Венесуэлы. «Группа Лимы» заявила, что в Венесуэле якобы нарушаются демократические порядки. Кроме того эти страны не признали итоги выборов президента Венесуэлы, прошедших в мае.

По словам главы МИД Перу «Группа Лимы» соберется в Боготе (Колумбия) 19 декабря и обсудить возможность полного разрыва дипломатическим отношений с Венесуэлой всеми 12 странами — участницами.

Глава МИД Венесуэлы решил назвать вещи своими именами и напомнил, что страны, входящие в «Группу Лимы», выступающие «защитниками демократии» в Венесуэле, сами в большинстве своем далеки от демократии.

Арреас назвал «Группу Лимы» картелем. Он напомнил, что многие из этих стран напрямую связана с наркотрафиком или незаконными вооруженными формированиями.

«Другие столь коррумпированы, что их бывшие президенты в заключении, многие президенты сегодня под следствием, некоторые нарушают права индейских народов и права человека, другие с набожностью привержены неолиберализму», — написал глава МИД Венесуэлы в Twitter.