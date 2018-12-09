В британском кабмине надеются, что Мэй перенесет голосование в парламенте

Лондон, , 05:57 — REGNUM Некоторые члены кабинета министров Великобритании ожидают, что премьер-министр Тереза Мэй отложит голосование в парламенте по проекту соглашения о выходе страны из состава ЕС, сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на неназванных членов кабмина.

Собеседники издания подчеркнули, что, вероятнее всего, парламент не одобрит проект соглашения Терезы Мэй и ей придется уходить в отставку или менять правительство. В связи с этим, как предполагает издание, Мэй может перенести голосование по проекту на более позднее время и отправиться в Брюссель, чтобы добиться лучших условий для Великобритании.

Представители главы британского правительства подчеркнули, что голосование откладывать никто не собирается, несмотря на попытки депутатов затягивать процесс дебатов.

Напомним, что Палата общин парламента Великобритании в настоящее время обсуждает проект соглашения по Brexit, достигнутый Терезой Мэй в переговорах с Брюсселем. Свое решение относительно проекта парламент должен вынести 11 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря газета The Daily Telegraph заявила, что члены кабинета министров Великобритании призывают уйти Терезу Мэй в отставку, если парламент не одобрит проект соглашения по Brexit.

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