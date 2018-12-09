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В Крыму передумали ликвидировать оператора Керченской паромной переправы

Политика

Причина не разглашается

Симферополь, 9 декабря 2018, 05:35 — REGNUM  Крымское правительство одобрило предложение минтранса Крыма об отмене ликвидации ООО «Морская дирекция», являвшегося оператором Керченской паромной переправы с 2014 года. Об этом говорится в распоряжении совета министров республики.

Ранее, в январе 2018 года Совет министров Крыма принял решение о ликвидации оператора до 1 июня 2018 года. После открытия Крымского моста переправа использовалась лишь для грузовых перевозок, однако после открытия по мосту движения грузового транспорта, «Морская дирекция» перестала продавать билеты на паромы с 15 октября.

Напомним, компания «Морская дирекция» с 1 января 2015 года являлась единственным оператором перевозок пассажиров через Керченский пролив после воссоединения Крыма с Россией. С 3 декабря компания была передана правительству Крыма.

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