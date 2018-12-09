Сотрудники ФСБ не открывали огонь по украинским морякам

Москва, , 04:21 — REGNUM Украинские моряки, участвовавшие в провокации в Керченском проливе, были ранены осколками поврежденной обшивки корабля. Прямой огонь по ним не открывали, заявил во время специального брифинга руководитель следственного управления ФСБ России Михаил Шишов.

Прямых пулевых ранений у пострадавших членов экипажа нет. Моряков травмировали осколки, возникшие после попадания в обшивку катера, пояснил он.

Шишов напомнил, что помощь раненым была оказана оперативно — через восемь минут после того, как командир катера вышел на связь и сообщил о ранениях. Всем 24 задержанным морякам предоставили услуги переводчика, ко всем допустили украинских консулов.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября три украинских корабля и их экипажи были задержаны за нарушение российской границы в Керченском проливе. Гражданин Донецкой Народной Республики опознал в одном из арестованных моряков сотрудника СБУ, который ранее пытал его в Бердянске и причинил серьезные травмы.

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