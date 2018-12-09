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Великобритания собирается усилить военное присутствие в Прибалтике

Политика

И провести масштабные учение с привлечением военно-морских сил

Таллин, 9 декабря 2018, 03:31 — REGNUM  Великобритания намерена усилить свое военное присутствие в Эстонии и увеличить количество танков в международном батальоне НАТО, дислоцированном в республике, заявил военный аташе Соединенного Королевства в Эстонии Гэри Брукс эстонскому порталу ERR.

Помимо ротации военнослужащих и усиления группировки танками, Великобритания планирует провести в Эстонии крупные учения с участием военно-морских сил. Брукс отметил, что несмотря на Brexit, британские войска продолжат дислоцироваться в Эстонии.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис провел переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Одной из главных тем для обсуждения было переформирование так называемой миссии воздушного пространства НАТО в постоянную часть противовоздушных сил Прибалтики.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Литвы попросит о боевой авиагруппе НАТО в Прибалтике

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Милитаризация Прибалтики
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