Порошенко намерен разорвать договор о дружбе с Россией 10 декабря

Киев, , 03:02 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерениях подписать закон о прекращении действия договора о дружбе с Россией 10 декабря. Об этом он заявил на своей странице в Twitter.

«Есть некий символизм в прекращении договора о так называемой дружбе с Россией. Соответствующий закон я подпишу в понедельник», — заявил он.

Напомним, договор о дружбе между Россией и Украиной был подписан 31 мая 1997 года. Он вступил в действие 1 апреля 1999 года. Договор был заключен на 10 лет, однако он автоматически продлевается на следующий десятилетний период, если ни одна из сторон не заявляет о выходе из договора.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря Верховная рада Украины проголосовала за разрыв договора о дружбе с Россией. По словам председателя фракции Оппозиционный блок Вадима Новинского, расторжение договора может стать препятствием к выполнению Минских соглашений. Он подчеркнул, что разрыв договора также может помешать 3 млн украинцев, работающих в РФ, отстаивать свои права.

Читайте ранее в этом сюжете: В МИД России оценили решение Верховной рады о разрыве договора о дружбе