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Трамп полюбил Францию после массовых протестов

Политика

Франции нужен собственный Трамп

Вашингтон, 9 декабря 2018, 02:10 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил о своей любви к Франции после начавшихся там массовых протестов против повышения цен на бензин. Свое отношение американский президент высказал на странице в Twitter.

«Парижское соглашение не очень подходит Парижу. Протесты и погромы по всей Франции. Люди не хотят платить огромные деньги странам третьего мира, чтобы якобы сохранить окружающую среду. Они скандируют «Нам нужен Трамп!». Люблю Францию», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря во Франции прошла четвертая массовая протестная акция «желтых жилетов». В ходе акции только в Париже были задержаны более 1,5 тыс человек. Глава МВД Кристоф Кастанер назвал число задержанных рекордом для французской столицы.

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Протесты во Франции
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