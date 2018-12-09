Сотни людей приняли участие в акциях протеста в Каталонии

Мадрид, , 00:40 — REGNUM В Барселоне 8 декабря прошли протесты каталонских сепаратистов, членов Комитетов по защите республики (CDR), сообщает издание La Vanguardia. В частности, около сорока манифестантов заблокировали движение на стыке улиц Paseo de Gracia и Diagonal, чтобы выразить свое недовольство министерством внутренних дел региона и потребовать отставки главы ведомства Мигеля Буха.

Акция сторонников CDR в Барселоне добавилась к другим субботним манифестациям этой организации в Каталонии. Так, в провинции Таррагона они перерезали трассу AP-7 в районе муниципалитета Ла-Амполья.

Протесты сепаратистов были вызваны действиями полиции в минувший четверг, когда при столкновении со стражами порядка пострадали несколько манифестантов. После этого инцидента глава Каталонии Ким Торра дал Мигелю Буху четыре дня на то, чтобы добиться изменений в работе министерства внутренних дел.

Помимо отставки министра, протестующие в Барселоне требовали освободить заключенных каталонских политиков-сепаратистов. Всего в демонстрации в столице Каталонии приняли участие около 300 членов CDR. Некоторые из них надели желтое (что видно на фотографии на сайте издания La Vanguardia) — очевидно, из солидарности с французскими «желтыми жилетами».