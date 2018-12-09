Глава аппарата Белого дома Джон Келли может уйти в отставку

Вашингтон, , 00:28 — REGNUM Руководитель аппарата Белого дома США Джон Келли может в ближайшие дни подать в отставку, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Собеседники телеканала рассказали, что отношения между президентом США Дональдом Трампом и Джоном Келли зашли в тупик. Несмотря на то, что Трамп летом попросил Келли еще на два года остаться главой аппарата Белого дома, последнее время они практически перестали общаться между собой. Отмечается, что Трамп уже активно ищет замену, в качестве вероятного кандидата источники называют Ника Айерса, главу аппарата вице-президента Майка Пенса.

Ранее CNN заявляла о грядущих перестановках среди высших должностных лиц администрации президента США Дональда Трампа. Тогда это связывалось с желанием американского президента изменить состав администрации после промежуточных выборов в конгресс, которые прошли 6 ноября 2018 года.