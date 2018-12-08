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Володин выразил соболезнования в связи со смертью Людмилы Алексеевой

Политика

Защита прав человека была делом жизни для Алексеевой, отметил спикер Госдумы

Володин выразил соболезнования в связи со смертью Людмилы Алексеевой
young_fellow
Гвоздика

Москва, 8 декабря 2018, 22:35 — REGNUM  Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи со смертью российской правозащитницы Людмилы Алексеевой. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы, передаёт ИА REGNUM корреспондент 8 декабря.

«Выражаю глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни Людмилы Алексеевой», — заявил Володин.

Людмила Алексеева посвятила себя служению людям и оказанию помощи тем, кто в ней нуждался, отметил спикер Госдумы.

«Она любила Россию: у неё было своё видение и понимание какой должна быть страна. Защита прав человека была для неё главным делом жизни, определяла ее помыслы и поступки. Светлая память о Людмиле Алексеевой сохранится в наших сердцах», — подчеркнул Володин.

Российская правозащитница Людмила Алексеева скончалась в Москве на 92-м году жизни. Она входила в президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека, а также возглавляла Московскую Хельсинкскую группу.

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