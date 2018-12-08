Концерт ансамбля имени Александрова пытались сорвать в Польше

Варшава, , 21:23 — REGNUM Выступление ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова в Польше пытались сорвать двое неизвестных. Об этом сообщает портал OKO.press.

Инцидент произошел в пятницу, 7 декабря, в городе Быдгоще. Двое проукраинских «активистов», выкрикивавшие антироссийские лозунги, выбежали на сцену с плакатами.

«Двое польских активистов пытались прервать концерт хора Александрова», — передает вещатель.

Отмечается, что сотрудники охраны, дежурившие на мероприятии, увели молодых людей за кулисы.

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Напомним, 4 декабря посол США в Польше Джорджетт Мосбахер в интервью газете Rzeczpospolita заявила, что Польша является бастионом и важной составляющей в защите Европы от «российской агрессии».

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