Эксперт: «Кадры, идеи и технологии — три новых «столпа» «Единой России»

Москва, , 20:48 — REGNUM В Москве завершил свою работу XVIII Съезд партии «Единая Россия».

В первый день Съезда работали три дискуссионные площадки — «Обновление», «Открытость» и «Лидерство», на которых участники и делегаты подвели итоги региональных предсъездовских дискуссий «Обновление-2018», предложили утвердить идеологическую преамбулу к Уставу партии, этические нормы для членов «Единой России», создать Комиссию по этике, ввести грантовую поддержку общественно значимых проектов партийных «первичек» и внесли иные предложения.

Во втором дне работы Съезда приняли участие Президент РФ Владимир Путин и Председатель партии «Единая Россия», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В рамках работы Съезда прошел программный форум в формате дискуссионных площадок, посвященных реализации Программы партии за 2018 год: «Экономика роста», «Качество жизни», «Городская среда и чистая страна», «Развитие сельских территорий».

Кроме того, был принят ряд кадровых решений.

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Специально для ИА REGNUM итоги съезда прокомментировал политолог Марат Баширов.

«Во-первых, у съезда достаточно неожиданные результаты. Никто не ожидал, что будет настолько серьезное переосмысление итогов работы партии за предыдущие годы, — подчеркнул эксперт в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Во-вторых, на мой взгляд, конечно, была проведена огромная внутренняя работа. Сейчас есть три новых ориентира — это кадры, идеи и технологии. Это три новых «столпа» «Единой России». Мне кажется, что «Единая Россия» достаточно оперативно среагировала на меняющуюся ситуацию в социальных настроениях граждан страны. И то решение, которое они приняли, в первую очередь — усилить работу в регионах, на платформах новых технологии и на основании лучших практик — это дает надежду на то, что партия на самом деле перестроится, и будет соответствовать тем вызовам, которые есть», — отметил Марат Баширов.

«Не факт, что партии хватит времени, потому что до следующего Единого дня голосования остается меньше года. Но то, что партия начала реагировать на общественные запросы — это хороший сигнал», — вместе с тем подчеркнул политолог.

«Но самое главное, конечно, что Президент России приехал на съезд. У него было очень яркое выступление, я не помню, чтобы он когда-то раньше использовал такую яркую риторику. И, конечно, он дал очень серьезный «аванс» партии «Единая Россия». И дал понять, что она является основой нашей современной политической истории. Дальше очень многое зависит от того, как этот аванс будут реализовывать в будущем году руководители партии», — завершил свой комментарий Марат Баширов.

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