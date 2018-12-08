Губернатор Ленобласти избран в Высший совет «Единой России»

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 20:53 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко избран в состав Высшего совета партии «Единая Россия». Такое решение было принято на XVIII съезде партии в Москве. На съезде произошла ротация состава всех партийных органов, в том числе Высшего совета.

«То, что объявила своим основным тезисом «Единая Россия» — курс на обновление — мне очень нравится. Партия должна меняться», — заявил Александр Дрозденко, слова которого распространила пресс-служба губернатора.

Комментируя свое избрание в Высший совет, он напомнил, что раньше был членом Генсовета «Единой России».

«А сейчас это более высокая ступень. Постараюсь оправдать доверие и работать на благо жителей Ленинградской области», — сказал Дрозденко.

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Как сообщало ИА REGNUM, на съезде секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии, спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров был избран в состав президиума Генсовета «Единой России». Ротация Генерального совета «Единой России» составила 40%.