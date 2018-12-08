Петербургские «справороссы» пожаловались Беглову на переименование стадиона

Санкт-Петербург, , 20:37 — REGNUM Руководитель петербургской организации партия «Справедливая Россия» Марина Шишкина и депутаты партийной фракции в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Алексей Ковалев, Надежда Тихонова и Александр Егоров обратились к врио губернатора города Александру Беглову с требованием сохранить стадиону на Крестовском острове Северной столицы название «Санкт-Петербург» и не допустить его переименования в «Газпром Арену».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 8 декабря, футбольный клуб «Зенит», который управляет спортивным сооружением на постоянной основе, объявил, что с 9 декабря стадион на Крестовском острове получит название «Газпром Арена». «По условиям соглашения, подписанного между клубом и ПАО «Газпром», новое название стадиона будет интегрировано на сотни носителей — от логотипов на внешнем фасаде арены до униформы сотрудников, сувенирной продукции и билетов», — пояснили в пресс-службе «Зенита».

Однако, по мнению петербургских «справороссов», решение о переименовании стадиона руководство ФК «Зенит» не имело права принимать единолично, а должно было согласовать его с Санкт-Петербургской межведомственной комиссией по наименованиям (Топонимической комиссией Санкт-Петербурга), которая формирует предложения о названиях объектов для утверждения городским правительством.

Кроме того, авторы обращения к главе города напомнили, что в мае 2017 года вице-губернатор Игорь Албин заверял, что постоянное название стадиону будет дано с учетом результатов общественного обсуждения, но этого не произошло.

Представители петербургской «Справедливой России» просят Александра Беглова поручить уполномоченным органам власти проверить законность решения ФК «Зенит» о присвоении стадиону названия «Газпром Арена».

Читайте ранее в этом сюжете: Контрольно-счетная палата Петербурга проверит траты на «Зенит-Арену»

Напомним, стадион строился почти 10 лет, он обошелся бюджету Санкт-Петербурга в сумму «порядка 45 млрд рублей», по словам экс-губернатора Георгия Полтавченко. Стройка сопровождалась множеством скандалов, судебных исков и уголовных дел. Во время строительства стадион неофициально именовался «Зенит-арена». На время проведения Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года стадион официально назывался «Санкт-Петербург Арена». Постепенно к этому названию привыкли и горожане, и СМИ.

В феврале 2018 года стадион на Крестовском острове перешел под управление ФК «Зенит» на основе концессионного договора на 49 лет.

«Реализация прав на название спортивных сооружений — одно из основных направлений развития спортивной индустрии в мире», — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита» о переименовании стадиона.

Читайте ранее в этом сюжете: Домашний стадион «Зенита» получил название «Газпром Арена»