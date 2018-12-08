Во Франции полиция уже не в силах совладать с беспорядками

Париж, , 20:06 — REGNUM Руководство Франции демонстрирует решимость покончить с беспорядками в стране. С учетом того, что полицейские силы уже не справляются с задачами по поддержанию правопорядка, принято решение использовать французскую армию.

Массовые выступления протестующих назначены на 8 декабря. К этой дате готовится и руководство страны.

По имеющейся информации, планируется задействовать около девяноста тысяч военнослужащих, а также бронемашины. Только в Париж будет введено от восьми до десяти тысяч военных. Положение в столице Франции, похоже, выходит из-под контроля правительства. Часть улиц захвачены протестантами, они перегораживаются баррикадами.

Наибольшую политическую волю проявил президент Франции Эммануэль Макрон. Это по его приказу военные вошли в города.

Часть военнослужащих будет действовать в гражданской одежде. Их задача выявление, изъятие и изоляция лидеров протестующих.

Эксперты отмечают, что трудно поверить в отсутствие внешнего вмешательства в процесс организации беспорядков такого масштаба, которые начались под предлогом противодействия намерениям французского правительства повысить цены на топливо. Скорее всего, они направляются и подпитываются извне.

Возможная причина — это активная позиция нынешнего кабинета, в первую очередь, президента Франции Эммануэля Макрона, по созданию вооруженных сил Евросоюза, что создает конкуренцию США в Европе.