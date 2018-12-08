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Сирийская разведка зачищает освобожденные провинции от террористов

Политика

В сирийской провинции Кунейтра арестованы члены «спящей» ячейки террористической организации

Сирийская разведка зачищает освобожденные провинции от террористов
Иван Шилов © ИА REGNUM
Сирия

Дамаск, 8 декабря 2018, 20:03 — REGNUM  Новостной ресурс Al-Masdar News сообщил, что разведка Военно-воздушных сил Сирийской арабской армии арестовала двух человек. Это произошло 5 декабря на юге провинции Кунейтра. Данные лица являются членами «спящей» ячейки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Подробности не сообщаются.

Следует заметить, что в последнее время Сирийская арабская армия активизировала свои операции по расчесыванию в провинциях Кунейтра и Дераа. Данные мероприятия привели к аресту большого количества членов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Большая часть территории двух провинций была освобождена в ходе переговоров российского Центра по примирению враждующих сторон. Та часть исламистов, которая не захотела переходить к мирной жизни, перед эвакуацией в провинцию Идлиб из данной местности сделала закладки на будущее, в надежде вернуться и продолжить свою террористическую деятельность.

В регионе правительственные силы проводят широкомасштабные поисковые мероприятия тайников с оружием и боеприпасами. В ходе этих действий найдены склады с большим количеством оружия и боеприпасов. В частности, среди найденного были ракеты к американским ПТУР «Тоу» и «Тоу-2», винтовки М-16 производства США. Кроме того, обнаружены медикаменты, медицинское оборудование и другое снаряжение израильского производства.

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Война в Сирии
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