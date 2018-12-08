Эксперты высоко оценивают новый российский автомат ШАК-12

Москва, , 19:47 — REGNUM Американский журнал The National Interest посвятил статью новому российскому автомату ШАК-12. ШАК-12 расшифровывается как штурмовой автоматный комплекс. Данное оружие разработано по заказу ФСБ РФ для контртеррористических подразделений.

Сразу же впечатляет калибр автомата — 12,7-мм. Ранее подобные калибры были только у винтовок и пулеметов. Автомат использует патроны 12,7×55 мм. Разработано три типа патронов для ШАК-12. Это бронебойные, патроны с пулей, имеющей алюминиевый сердечник, который обладает большим останавливающим действием и низкой способностью к рикошету. Имеется также дозвуковой патрон для использования с глушителем.

Автомат выполнен по компоновочной схеме «булл-пап». Данная схема позволяет уменьшить длину оружия, что при проведении контртеррористических операций в помещениях имеет существенное значение. Эффективная дальность стрельбы автомата составляет 100 метров: для ближнего боя достаточно. Кроме того, это снижает радиус поражения гражданских лиц, оказавшихся в месте проведения операции.

Основная задача, которая ставилась при разработке ШАК-12, — это обеспечение контртеррористических подразделений ФСБ оружием, которое обладает большим останавливающим действием. Это актуально при поражении террористов, находящихся под воздействием наркотических средств и адреналина. Попадание пули в цель должно исключить дальнейшее ведение ей ответного огня. Пуля такого калибра способна оторвать конечность.

Что касается останавливающего действия пули, то летящая с большой скоростью пуля малого калибра пройдет сквозь тело человека навылет, и его не остановит. А тяжелая пуля большого калибра, имеющая невысокую начальную скорость, при попадании передает телу почти весь свой импульс.