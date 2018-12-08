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Псковский депутат Госдумы возглавил межрегиональный совет ЕР в СЗФО

Политика

Александр Козловский также вошёл в обновлённый состав президиума генсовета партии

Псковский депутат Госдумы возглавил межрегиональный совет ЕР в СЗФО
Иллюстрация: Er.ru
Александр Козловский

Москва, 8 декабря 2018, 19:47 — REGNUM  Депутат Государственной думы РФ от Псковской области Александр Козловский возглавил межрегиональный координационный совет партии «Единая Россия» в Северо-Западном федеральном округе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ЕР, такое решение принял сегодня, 8 декабря, президиум генерального совета партии в рамках работы второго дня XVIII съезда «Единой России».

Отметим, что Александр Козловский также включён в состав президиума генсовета партии, который обновился на 26%.

Секретарь генерального совета партии Андрей Турчак отметил, что полномочия межрегиональных координационных советов будут расширены.

«Первый вопрос — это выборы, второй вопрос кадровый: то, чем будут заниматься межрегиональные советы», — сказал Турчак.

В Центральном округе межрегиональный координационный совет партии «Единая Россия» возглавит депутат Госдумы Артем Туров, в Сибирском — сенатор, секретарь Кемеровского отделения партии Алексей Синицын.

Всего были заменены руководители трёх межрегиональных координационных советов.

Напомним, XVIII съезд «Единой России» проходит 7−8 декабря.

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XVIII съезд партии «Единая Россия» в Москве
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