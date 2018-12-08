Состав Президиума Генсовета «Единой России» обновился на четверть

Москва, , 19:43 — REGNUM Решение о ротации кадрового состава Президиума Генерального совета (ПГС) «Единой России» было принято делегатами Съезда партии «Единая Россия» на пленарном заседании в субботу, 8 декабря. Ротация составила 26%.

В состав ПГС вошли депутаты Госдумы — Александр Козловский, Артем Туров, Александр Хинштейн, Александр Якубовский, член Совета Федерации Андрей Климов, а также секретари региональных отделений — сенатор Алексей Синицын (Кемеровская область), депутаты Госдумы Александр Грибов (Ярославская область) и Денис Москвин (Нижегородская область); председатель Парламента Чеченской Республики Магомед Даудов; секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии Вячеслав Макаров.

Из состава решением Съезда были выведены: депутаты Госдумы — Виктор Дзюба, Виктор Зубарев, Сергей Железняк, Василий Пискарев, Сергей Петров, Шамсаил Саралиев, сенатор Сергей Попов, член РПС Новгородского регионального отделения партии, а также руководитель администрации главы Республики Башкортостан Александр Сидякин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, XVIII Съезд «Единой России» проходит в Москве 7−8 декабря.

В первый день Съезда работали три дискуссионные площадки — «Обновление», «Открытость» и «Лидерство», на которых участники и делегаты подвели итоги региональных предсъездовских дискуссий «Обновление-2018», предложили утвердить идеологическую преамбулу к Уставу партии, этические нормы для членов «Единой России», создать Комиссию по этике, ввести грантовую поддержку общественно значимых проектов партийных «первичек» и внесли иные предложения.

Во втором дне работы Съезда приняли участие Президент РФ Владимир Путин и Председатель партии «Единая Россия», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В рамках работы Съезда прошел программный форум в формате дискуссионных площадок, посвященных реализации Программы партии за 2018 год: «Экономика роста», «Качество жизни», «Городская среда и чистая страна», «Развитие сельских территорий».

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