Спикер Новгородской облдумы выведена из президиума генсовета ЕР

Москва, , 19:35 — REGNUM На XVIII съезде «Единой России» в Москве обновлён состав президиума генерального совета партии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ЕР, ротация составила 26% (по партийному уставу, ежегодная ротация должна быть не менее 15%).

Решением съезда из состава генсовета выведены девять человек, в том числе спикер Новгородской областной думы, член регионального политсовета партии Елена Писарева.

Напомним, Писарева возглавляла Новгородское региональное отделение «Единой России» с 2013 года, но в октябре 2018 года ушла в отставку в связи с провальными результатами партии на сентябрьских выборах в думу Великого Новгорода. Региональное отделение «Единой России» в Новгородской области теперь возглавляет сенатор Сергей Фабричный. Он на съезде партии включён в состав генерального совета «Единой России».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, XVIII съезд «Единой России» проходит 7−8 декабря.

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