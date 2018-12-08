Президент Узбекистана заявил о низкой правовой культуре узбекистанцев

Ташкент, , 16:00 — REGNUM «Мы должны сформировать в нашем обществе такую правовую культуру, при которой соблюдение Конституции и законов, уважение прав и свобод, чести и достоинства человека будет не обязанностью, а неотъемлемой частью повседневной жизни», — заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

По его словам, формирование правового сознания и правовой культуры в обществе зависит прежде всего от среды и воспитания.

«Приведу один пример. В канадском городе Калгари, в котором насчитывается более 1 миллиона транспортных средств, за 10 месяцев текущего года в дорожно-транспортных происшествиях погибли 10 человек. Для сравнения, в нашей стране, где в общей сложности имеется более 2,5 миллиона единиц автомобильного транспорта, за этот же период на дорогах погибли свыше 1 600 человек. Разве это не трагедия, не огромная утрата?», подчеркнул Мирзиёев.

Он отметил, что «мы повысили ответственность за нарушение правил дорожного движения. Но достаточно ли этого для решения проблемы? Думаю, нет».

По мнению президента, причина таких правонарушений связана с проблемами в правовой культуре, а нарушения закона будут продолжаться «пока мы не сформируем высокую правовую культуру в нашем обществе».

Уважение к закону, продолжил президент, воспитывается на основе правосознания и правовой культуры наших людей, «иначе говоря, одни соблюдают законы из страха перед наказанием, другие уважают закон благодаря полученному в детстве воспитанию».

«Поэтому мы должны в первую очередь проводить широкую разъяснительную работу среди населения, особенно молодежи, по правовым вопросам. Проще говоря, мы обязаны научить наших детей с ранних лет понимать, что можно, а что недопустимо, при этом мы сами должны быть для них примером», подчеркнул Мирзиёев.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, президент, говоря о необходимости повышения правовой культуры, несомненно, имел ввиду повышение общей культуры населения в целом.

Глава Узбекистана осознает, что граждане Узбекистана, ввиду особенностей менталитета, не уважают и не доверяют друг другу. Между тем, основой построения свободного гражданского общества является наличие у населения именно этих качеств — уважения и доверия.

Как следствие, в Узбекистане, к примеру, никто не стоит в очередях в цивилизованном понимании этого значения, а очереди в стране — полукруг, где каждый пытается влезть, проявляя абсолютное неуважение к согражданам.

То же самое можно сказать и о дорожном движении, которое больше похоже на «броуновское движение».