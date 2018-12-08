Житель ДНР опознал в задержанном ФСБ моряке пытавшего его эсбэушника

Москва, , 15:53 — REGNUM Гражданин Донецкой Народной Республики опознал в одном из арестованных российскими пограничниками участников украинской провокации в Керченском проливе сотрудника СБУ, который ранее пытал его в Бердянске. Об этом сегодня, 8 декабря, заявил на специальном брифинге начальник следственного управления ФСБ России Михаил Шишов.

На брифинге Шишов и первый заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России вице-адмирал Алексей Вольский детально изложили ход подготовки и проведения украинской провокации в Керченском проливе 25 ноября.

Среди прочих деталей Шишов сообщил, что один из жителей Донбасса опознал в задержанном российскими пограничниками сотруднике СБУ, участвовавшем в провокации, человека, который пытал его в Бердянске.

«После освещения ситуации в СМИ в следственное управление ФСБ России инициативно обратился житель Донецка, который опознал одного из задержанных сотрудников СБУ Украины как лицо, пытавшее его после задержания в городе Бердянске с причинением очень серьёзных телесных повреждений», — рассказал Шишов.

Он отметил, что российские правоохранительные органы запросят у Донецка дополнительную информацию по этому поводу.

Напомним, что на двух украинских бронекатерах и военном буксире, которые вторглись в территориальные воды Российской Федерации 25 ноября в районе Керченского пролива находились сотрудники СБУ, которые и руководили провокацией.

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