Мирзиёев раскритиковал парламент Узбекистана за бездействие

Ташкент, , 15:53 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подверг резкой критике работу Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Организация контроля за исполнением законов входит в число конституционных полномочий председателя Сената и спикера Законодательной палаты. Но, к сожалению, мы не видим кардинальных изменений в деятельности парламента в данном направлении. В этом году государственным органам и должностным лицам Сенат направил лишь 2 парламентских запроса, а Законодательная палата — 3», отметил Мирзиёев.

Мы считаем достижением, указал президент, что на заседаниях парламента заслушиваются отчеты руководителей центральных органов и регионов.

«Но возникает вопрос: если на парламентских слушаниях отчитались руководители, то какие решения принял парламент и направил на исполнение по результатам слушаний? Приняты ли меры в отношении министров или хокимов (губернаторов, мэров), деятельность которых признана неудовлетворительной? Где, наконец, четкая позиция народных представителей?», сказал президент.

По словам главы Узбекистана, главный недостаток парламента в том, что «Олий Мажлис так и не стал ареной дебатов по актуальным вопросам развития страны».

«В связи с этим считаю целесообразным, чтобы палаты Олий Мажлиса, не ограничиваясь рассмотрением исполнения законов и заслушиванием отчетов руководителей, ввели в практику системное изучение состояния дел с непосредственным выездом на места и выработкой соответствующих предложений», указал президент.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по итогам выборов парламент, состоявшихся 21 декабря 2015 года, 52 депутатских места получила Либерально-демократическая партия Узбекистана, 36 ─ Демократическая партия Узбекистана «Миллий тикланиш» (Национальное возрождение), 27 — Народно-демократическая партия Узбекистана, 20 ─ Социал-демократическая партия «Адолат». Еще 15 депутатских мест предоставлено Экологическому движению Узбекистана. По данным ЦИК, 24 депутата, это 16% мест в парламенте — женщины. Среди избранных 150 депутатов в нижнюю палату парламента 40 человек (27%) ранее уже избирались депутатами.