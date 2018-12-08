Глава Узбекистана призвал отказаться от практики принятия подзаконных актов

Ташкент, , 15:50 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал отказаться от практики принятия подзаконных актов и принимать законы только прямого действия, передает корреспондент ИА REGNUM.

«К примеру, сейчас действует 8 законов, 14 указов и свыше 100 подзаконных актов, регулирующих отношения в сфере иностранных инвестиций. Однако местным и зарубежным инвесторам не важно, сколько у нас принято указов и постановлений, важна лишь четкая и эффективная работа всей системы в этой сфере», — сказал Мирзиёев, выступая на собрании, посвященном Дню Конституции.

Он обратился к присутствующим в зале «уважаемым депутатам» и попросил их «стать более активными, взять инициативу по разработке проектов законов в свои руки, стать не сторонними наблюдателями, а инициаторами и авторами законов».

«Нам необходимо незамедлительно сформировать перечень потерявших свое значение законов и принять законы прямого действия на основе глубокого критического изучения имеющихся проблем, с учетом современной мировой практики», указал президент.