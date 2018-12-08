Пуп земли: как крошечная Джибути построила успешную экономику военных баз

Александр Шпунт, , 15:00 — REGNUM

Только здесь, и нигде больше в мире, давэй Национально-Освободительной армии Китая поддерживает плечом чуть утомившегося от употребления пастиса капитан-де-фрегату флота Франции, а американский мастер-сержант обсуждает местное пиво сситё японских сил самообороны. У биллиардных столов сражаются немецкие, итальянские и испанские офицеры.

Это планета Джибути, созвездие Африканского Рога.

Известно, что малые страны с ограниченными ресурсами в своих историях взлета, при эффективной стратегии развития, превращаются в финансовые центры, где изворотливые банки и компании находят убежище от международных регулирующих органов.

Джибути, одна из трех самых маленьких по размеру территории и численности населения страна на африканском континенте, нашла еще один способ процветания: размещение военных баз.

Страна, ранее известная как французский Сомалиленд, использует свое стратегическое расположение в самой узкой точке соединения Красного моря и Аденского залива, одном из самых загруженных в мире судоходных районов, через который проходят все корабли, вышедшие или идущие в Суэцкий канал, чтобы сдавать в аренду бесплодную, скалистую землю для размещения военных аванпостов мировых держав.

Другой товар, предлагаемый на мировой рынок Джибути, помимо географии — политическая стабильность, чрезвычайно редкий и ценимый иностранцами товар в регионе Большого Ближнего Востока.

Франция держит здесь базу со времен французского Сомалиленда. Постепенно к Пятой республике присоединились своими базами американцы, итальянцы и японцы. Германия и Испания разместили свои войска на базе, организованной французами. Американская база появилась здесь после терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне и стала единственной постоянной американской базой в Африке.

На американской базе сегодня, по оценкам военных изданий, около 4000 военнослужащих, на двух базах Франции — одной около аэропорта и военно-морской базе на побережье — постоянно размещены 1450 солдат и офицеров Пятой республики, а также размещаются немцы и испанцы. Оценки численности постоянного состава других баз разнятся.

Затем пришли китайцы — 1 августа 2017 года Пекин открыл в Джибути первую военную базу за пределами национальной территории. Впрочем, китайцы, не чураясь контактов, все же держатся несколько особняком: китайская база военно-морского флота Народно-освободительной армии расположена в Дорале к западу от столицы, а все базы других держав НАТО и Японии — недалеко от международного аэропорта на юге, менее чем в десяти километрах.

Газета Чайна Дэйли в статье, которая рассказывала об открытии базы в августе прошлого года, утверждала, что она может «принять около 10 000 человек» с уточнением о том, что официальные данные о количестве персонала, который будет размещен там, не были рассекречены.

У американцев Джибути — не единственная база в регионе. У них также есть главная база региона в Катаре, о которой ИА REGNUM не так давно рассказывало, а также многоцелевая база на Диего Гарсия, арендованном атолле в Британской Территории в Индийском океане, который является единственным владением Соединенного Королевства в регионе после его ухода с востока от Суэца в 1960-х годах.

В этом смысле новая база Китая в Джибути является первым серьезным вызовом военному превосходству США в регионе Индийского океана. И Китай делает серьезные шаги в этом направлении.

В сентябре 2017 года китайские войска, дислоцированные на базе Дорале, провели свои первые учения. Маневры состоялось в рамках тренинга национальной жандармерии Джибути и предназначались, как отмечалось в официальных релизах, для проверки практической боевой готовности в условиях, когда военнослужащие и полицейские сталкиваются с сильной жарой и влажностью — все вездесущее в Джибути, а также в других частях Африки.

Военные базы — прибыльный бизнес для Джибути. США платят 63 миллиона долларов США в год за аренду своей базы, французы — 36 миллионов долларов США, Китай — 20 миллионов долларов США и Италия — 2,6 миллиона долларов США. Сумма, которую платит Япония, не публиковалась.

Для страны с населением 750 тысяч человек это более чем заметные цифры.

Китайская база находится недалеко от нового морского порта Дорале и конечной станции новой китайской железной дороги протяженностью 759 километров, протянувшейся от побережья Джибути до столицы Эфиопии Аддис-Абебы. Железная дорога была открыта для коммерческого движения 1 января этого года, заменив железную дорогу, построенную во время французской колониальной эпохи.

Рядом находится крупнейшая зона свободной торговли в Африке, известная как Международная зона свободной торговли Джибути (МЗСТД). Начавшая экономическую активность только в начале этого года, эта зона, управляемая китайцами, с оборотом в размере 1 млрд. долларов занимает площадь 4800 гектаров. Согласно официальному заявлению, Международная зона свободной торговли Джибути сосредоточена на логистике, экспортной обработке, оказании финансовой поддержки, производстве и беспошлинной торговле товарами.

Ну, и ей очень не помешает созвездие военных баз крупнейших армий мира в шаговой доступности — несравнимая ценность в регионе Африканского Рога. Стабильность предлагается иностранным военным — и от них же пополняется. Причем, что очень важно, от всех сразу — не связывая страну с одним политическим и военным спонсором.

НАТОвцы, китайцы и японцы прилагают серьезные усилия, чтобы показать, что почвы для конфликта в Джибути между ними нет, и каждый занят своим делом. Именно с этой целью в октябре Объединенная целевая группа по борьбе с пиратством Европейского союза в Джибути и военно-морской флот КНР провели совместные учения по координации практического пресечения пиратских атак.

При этом от скрывается тот факт, что западные державы обеспокоены расширяющимся присутствием Китая уже за пределами базы. В марте этого года Томас Вальдхаузер, четырехзвездный генерал морской пехоты Соединенных Штатов, командующий Африканским командованием, докладывал в сенатском Комитете по вооруженным силам, что «последствия будут значительными», если Китай замкнет на себя контроль над торговым портом в Дорале.

Но при любом развитии противостояния великих держав в регионе, феномен Джибути, крошечной копии глобальной системы сдерживания на клочке суши в несколько десятков квадратных километров, похоже, будет жить еще очень и очень долго.