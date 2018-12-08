Грузия и Франция перешли ко второму этапу сотрудничества в сфере ПВО

Тбилиси, , 14:53 — REGNUM Грузия и Франция переходят ко второму этапу сотрудничества в компоненте противовоздушной обороны, сообщает министерство обороны Грузии. По информации оборонного ведомства, этот этап ознаменовался оформлением нового контракта о закупке противоракетных систем, который был подписан в ходе визита грузинского министра Левана Изория в Париж.

В рамках контракта, заключенного с французской компанией «Thales», Грузии будет поставлено современное оборудование по управлению и контролю над воздушным пространством, поясняют в министерстве.

По заявлению Левана Изория, внедрение таких систем позволит Грузии в дальнейшем интегрироваться в единую систему управления и контроля НАТО.

«Этот контракт будет способствовать усилению противовоздушного компонента в обороноспособности нашей страны, что является значительной гарантией защищенности нашего воздушного пространства и каждого гражданина Грузии», — заявил Леван Изория.

Напомним, что первый контракт о закупке систем ПВО был подписан Грузией и Францией летом 2015 года.

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