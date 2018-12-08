В парламенте Узбекистана будут созданы антикоррупционные комитеты

Ташкент, , 14:35 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил, что к уголовной ответственности привлечено 1 177 должностных лиц, за преступления, связанные с коррупцией, однако не указал, за какой именно период данные лица были привлечены, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Сколько бы ни старались правоохранительные органы, без непримиримого отношения наших граждан к этому отвратительному явлению, без действенного общественного контроля невозможно эффективно бороться с коррупцией», сказал президент, выступая на собрании, посвященном Дню Конституции.

По словам президента, серьезная борьба с этим злом должна вестись не только правоохранительными органами, но и силами общественности в каждом коллективе.

«В каждом государственном учреждении должна быть собственная, внутренняя программа по противодействию коррупции, контроль за исполнением которой будет осуществлять общественность», подчеркнул Мирзиёев.

Как показывает мировой опыт, отметил он, в парламентах многих стран, в том числе США, России, Великобритании, Болгарии, Греции, Латвии, Эстонии, действуют комиссии и комитеты по противодействию коррупции.

«Учитывая эту передовую практику и исходя из требований нашей Конституции, предлагаю образовать в палатах Олий Мажлиса (парламента) комитеты по противодействию коррупции. Как органы представительной власти эти комитеты должны способствовать усилению борьбы с коррупцией в государственных учреждениях всех уровней», предложил президент.