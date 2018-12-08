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Великобритания готовит новые санкции против российских бизнесменов

Политика

В Лондоне хотят наложить санкции на российских бизнесменов, которые, по мнению британских властей, связаны с российской властью

Великобритания готовит новые санкции против российских бизнесменов
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Опять санкции

Лондон, 8 декабря 2018, 14:30 — REGNUM  Британское правительство планирует усилить давление на российских бизнесменов и составляет списки лиц, которые могут попасть под новые санкции. Об этом сегодня, 8 декабря, пишет издание The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

Сообщается, что в правительстве Терезы Мэй составляет списки крупных российских бизнесменов, которые якобы близки к президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Предполагается, что против них будут введены санкции, для того, чтобы ущемить из бизнес-интересы. После этого британские власти надеются, что попавшие под новые санкции российские бизнесмены окажут давление на российские власти и те будут вынуждены изменить свою политику — то есть капитулировать, сдав национальные интересы.

По данным The Daily Telegraph, речь идёт о Романе Абрамовиче, Игоре Сечине, Алишере Усаманове, Олеге Дерипаске, а также о братья Ротенбергах.

Якобы список российских бизнесменов, против которых должны быть введены санкции уже был передан премьер-министру Великобритании Терезе Мэй и та его одобрила.

Стоит отметить, что политическая судьба самой Мэй сейчас крайне туманна, так как в её собственном кабинете прямо заявляют, что в случае очередного срыва переговоров по Brexit, ей нужно будет уйти в отставку.

Читайте ранее в этом сюжете: Британский кабмин грозит Мэй отставкой в случае провала сделки по Brexit

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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