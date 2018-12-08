В судебную практику Узбекистана внедрено электронное распределение дел

Ташкент, , 14:23 — REGNUM Для обеспечения справедливости, открытости и прозрачности рассмотрения дел в судах внедрена система электронного распределения дел, сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на собрании, посвященном Дню Конституции.

День Конституции отмечается в Узбекистане 7 декабря.

«Отныне то, какой именно судья будет рассматривать дело, определяет электронная программа, без вмешательства человека», подчеркнул Мирзиёев.

Он также сообщил, что в целях обеспечения открытости и законности судебно-следственной деятельности, а также сокращения издержек и бюрократической волокиты внедряются системы «электронное уголовное дело» и «дистанционный допрос».

Вместе с этим, президент указал, что теперь следует создать по-настоящему демократичную и прозрачную систему отбора кандидатов на должность судьи, изучения их личных и профессиональных качеств.

«В частности, считаю целесообразным законодательно закрепить такой порядок, когда кандидаты на должность судьи рекомендуются с учетом общественного мнения», предложил Мирзиёев.

По его мнению, претенденты на должность судей, признанные достойными, будут проходить обучение не менее одного года и назначаться на должность уже подготовленными судьями. «Для этого предлагаю организовать Высшую школу судей при Высшем судейском совете», сказал глава Узбекистана.

Он также подчеркнул, что «к сожалению, некоторые судьи все еще принимают не отвечающие принципам справедливости решения, естественно, это подрывает доверие граждан к правосудию».

«Поэтому повышать свое профессиональное мастерство и культуру, всегда руководствоваться законом, принципами справедливости и гуманизма — таковы главные задачи каждого судьи. Каждое принимаемое судами решение должно быть прежде всего справедливым, законным и обоснованным. Только тогда люди будут твердо уверены, что в любой ситуации восторжествует справедливость», подчеркнул президент.