«Боевые патриоты» на Украине рвутся в военкомат?

Киев, , 07:42 — REGNUM Первая команда защитников Украины сформирована в Харьковском областном военном комиссариате, сообщает «Вечерний Харьков». О том, как проживает свое новое положение Украина и какие темы волнуют украинскую прессу, пишет в своем обзоре редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

По словам военного комиссара Харьковского областного военного комиссариата полковника Юрия Калгушкина, все вызванные в райвоенкоматы граждане «патриотически настроены и имеют боевой опыт», а большинство после объявления военного положения сами звонили с вопросом, когда прибыть. Комиссар сообщил также, что вскоре резервистов ждут сборы, где они «усовершенствуют свои профессиональные знания и навыки».

Также на Харьковщине будут проводиться сборы с личным составом, приписанным к подразделениям бригады территориальной обороны, областные комиссариаты намерены провести учения, к которым будут допущены только служившие. «После учений резервисты вернутся домой. Мобилизация не планируется», — уточнил Калгушкин.

А вот в Запорожской области, сообщает «Индустриальное Запорожье» (Запорожье), вместо военкоматов появятся территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Причины такого изменения назвал врио военного комиссара Запорожского ОВК полковник Владислав Хобот: низкий уровень доверия к этой структуре вследствие коррумпированности отдельных руководителей и работников, применение сотрудниками военкоматов исключительно административно-принудительных методов, значительной бюрократизации, промедления в предоставлении сервисных услуг по социально-правовой поддержке граждан, отсутствия взаимодействия с обществом.

О других темах, обсуждаемых украинской прессой, читайте в статье: Украинцы теряют доверие абсолютно ко всему и проклинают майдан

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