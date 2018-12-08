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Порошенко и сенатор США обсудили, как усилить давление на Россию

Политика

Президент Украины расшаркивается перед американским сенатором от штата Висконсин

Порошенко и сенатор США обсудили, как усилить давление на Россию
Marco Orazi
Давление нарастает

Киев, 8 декабря 2018, 13:42 — REGNUM  Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с американским сенатором — республиканцем от штата Висконсин Роном Джонсоном, на которых, в том числе, обсуждалось усиление давления на Российскую Федерацию. Об этом сегодня, 8 декабря, сообщает пресс-служба президента Украины.

Джонс прибыл сегодня в Киев с визитом. На встрече Порошенко поблагодарил американского сенатора за «твёрдую двухпартийную поддержку Украины» и поддержку «борьбы за свободу, демократию и проведение реформ на Украине».

Кроме того, Порошенко поблагодарил Джонсона за то, что США поддерживают украинскую ложь о провокации в Керченском проливе, устроенную Киевом.

В свою очередь, Джонсон заявил, что прибыл на Украину, чтобы продемонстрировать крепкую поддержку киевского режима не только сенатом и палатой представителей Конгресса США, а также администрацией, но и поддержку «всего американского народа».

Стоит отметить, что сенатор Джонсон летом этого года посещал Москву. По итогам визита он, в частности, заявил, что американские санкции против России не работают.

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Украина и США: американское вмешательство в дела Украины
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