Киев, , 13:42 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с американским сенатором — республиканцем от штата Висконсин Роном Джонсоном, на которых, в том числе, обсуждалось усиление давления на Российскую Федерацию. Об этом сегодня, 8 декабря, сообщает пресс-служба президента Украины.

Джонс прибыл сегодня в Киев с визитом. На встрече Порошенко поблагодарил американского сенатора за «твёрдую двухпартийную поддержку Украины» и поддержку «борьбы за свободу, демократию и проведение реформ на Украине».

Кроме того, Порошенко поблагодарил Джонсона за то, что США поддерживают украинскую ложь о провокации в Керченском проливе, устроенную Киевом.

В свою очередь, Джонсон заявил, что прибыл на Украину, чтобы продемонстрировать крепкую поддержку киевского режима не только сенатом и палатой представителей Конгресса США, а также администрацией, но и поддержку «всего американского народа».

Стоит отметить, что сенатор Джонсон летом этого года посещал Москву. По итогам визита он, в частности, заявил, что американские санкции против России не работают.