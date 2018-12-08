Пекин повторяет требования к Вашингтону и Оттаве освободить Мэн Ваньчжоу

Пекин, , 13:23 — REGNUM «Канада и США до настоящего времени не предоставили доказательств нарушения законодательств этих стран задержанной 1 декабря финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу», — заявил на ведомственном брифинге в Пекине официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, сообщает 7 декабря Синьхуа.

Дипломат подчеркнул, что Китай немедленно отреагировал на задержание своей гражданки и сделал в адрес США и Канады серьезные представления.

Гэн Шуан в очередной раз повторил требования китайской стороны к Вашингтону и Оттаве незамедлительно прояснить основания задержания и освободить ее, обеспечив законные и справедливые права и интересы.

Напомним, что Мэн Ваньчжоу, дочь и наследница основателя компании Huawei, занимающая пост финансового директора, была задержана по требованиям США в канадском Ванкувере за связи компании с Ираном. В настоящее время канадскими властями решается вопрос об ее экстрадиции в Штаты.