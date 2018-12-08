Пауль Цимяк избран новым генеральным секретарем немецкой партии ХДС

Берлин, , 13:29 — REGNUM 33-летний политик Пауль Цимяк избран новым генеральным секретарем германской партии «Христианско-демократический союз» (ХДС), пишет издание Spiegel.

За назначение Цимяка проголосовали 62,8% делегатов на съезде партии в Гамбурге 8 декабря. Ранее уроженец земли Северный Рейн — Вестфалия возглавлял «Молодежный союз», крупнейшую политическую организацию для молодежи в Германии, связанную с ХДС.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря канцлер Ангела Меркель покинула пост председателя ХДС, который занимала 18 лет. Ее заменила бывший глава правительства земли Саар Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

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