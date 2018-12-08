Саудовская Аравия ставит на коптов-христиан Египта

Станислав Стремидловский, , 13:21 — REGNUM

Коптский патриарх Тавадрос II в интервью англоязычной газете Arab News поделился своим видением религиозной обстановки на Ближнем Востоке. В отношении христианского присутствия в регионе изданием было отмечено, что преследования существовали всегда, однако «в последнее время гонения получили настолько широкое распространение, что глава МИД России Сергей Лавров призвал приложить усилия для защиты христиан на Ближнем Востоке» — и «патриарх согласен, что ситуация тревожная».

При этом Тавадрос IIодобрительно смотрит на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, называя его «непредубежденным человеком, который имеет современное видение жизни, и это нас очень радует. Я лично слежу за всеми позитивными событиями, которые происходят по указанию короля Салмана, наследного принца и всех саудовских чиновников, тем более что Саудовская Аравия является главной опорой арабского и исламского мира, а также важна на международном уровне». Как подчеркивает газета, Тавадрос II «с нетерпением ждет визита в Саудовскую Аравию», куда его пригласил Мухаммед бин Салман. Напомним, что это произошло во время первой в истории встречи патриарха с саудовской делегацией высокого уровня во главе с принцем. Она состоялась в начале декабря в египетской Александрии. Гость из Эр-Рияда в присутствии Тавадроса II осмотрел собор Святого Марка, после чего прошли переговоры, в которых приняли участие высокопоставленные лица. А накануне визита в самой Саудовской Аравии в доме местного копта была совершена литургия, которую отслужил коптский епископ Шубры-эль-Хейма Ава Меркориос. Ряд изданий отмечают, что подобное «является частью меняющегося отношения саудовского руководства к христианам».

Вопрос в том, чем оно вызвано. По мнению итальянского католического портала Vatican insider, Эр-Рияд идет на такие шаги из-за ухудшения отношения к Мухаммеду бин Салману на Западе ввиду убийства журналиста Джамаля Хашогги. Поскольку «именно из-за серьезных подозрений о его непосредственном участии в деле в Буэнос-Айресе во время саммита G20 наследного принца тщательно избегали многие главы государств и правительств». Отсюда предположение, что саудовское правительство «пытается разыграть религиозную карту, чтобы вырваться из изоляции», заново сигнализируя о «новом реформистском курсе» монархии, что раньше «передавалось главным образом с помощью таких жестов, как разрешение женщинам водить автомобили или открытие кинотеатров». Однако эта версия не объясняет того, почему в качестве площадки были избраны копты-христиане Египта, а, например, не Ливана. Ведь еще в ноябре 2017 году состоялся визит в Саудовскую Аравию предстоятеля Маронитской церкви католического кардинала и патриарха Бешары Раи, который тогда тоже был назван «историческим», так как до сих пор маронитские патриархи на саудовской земле не бывали.

На наш взгляд, тому есть два объяснения. Мухаммед бин Салман, равно как президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сталкиваются с одинаковыми проблемами в своих попытках стимулировать местную исламскую среду к изменениям. Египетский лидер в декабре 2014 года уже призывал богословов ведущего суннитского университета Аль-Азхар, базирующегося в Каире, принять участие в обновлении учения об исламе и реформировать их учебные программы под нужды современной эпохи. В прошлом году о концепции «умеренного ислама», правда, не раскрывая подробностей, заявлял наследный принц. Но воз и ныне там. Посетивший в апреле сего года Эр-Рияд глава Папского совета по межрелигиозному диалогу кардинал Жан-Луи Торан, комментируя попытки Мухаммеда бин Салмана провести «глубокие реформы в королевстве», включая переход к «умеренному исламу», возможность расширения диалога Эр-Рияда с лидерами различных религий, Святым престолом, замечал: «Я вижу желание приблизиться, но воля… Я бы не заходил так далеко. Думаю, что нужно подождать». Не все так просто и у Ас-Сиси. По словам Ботроса Ханны, бывшего коптского католического епископа Миньи, если президент «стремится поддержать меньшинства», то Аль-Азхар, «похоже, занимает двусмысленную двойственную позицию».

Не исключено, что координация Эр-Рияда и Каира на почве христианства является сигналом для исламской элиты обеих стран: у вас нет индульгенции на то, чтобы саботировать просьбы руководителей государств о проведении реформ. Это первое. Второе связано с геополитическими ориентациями. С одной стороны, в Бейруте у саудовцев есть партнер в лице ливанского премьер-министра Саада Харири и его политической силы, которые ориентированы на Эр-Рияд. С другой стороны, подчеркивает израильское издание Israel Hayom, Ливан «сотрясается от серьезных политических потрясений». Харири и лидер ориентированного на Иран шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла «постоянно скрещивают шпаги». Учитывая «серьезное политическое влияние «Хезболлы» в ливанском парламенте, настоящий хозяин в Ливане — Насралла, и никто не может остановить его». Вместе с тем, у движения сложились очень хорошие отношения с местными христианскими общинами. И это не могут не учитывать саудовские власти. Возможно, они опасаются, что ливанские христиане, многие из которых работают в Саудовской Аравии, могут быть связаны либо с «Хезболлой», либо даже непосредственно с иранскими спецслужбами. В этом случае для Эр-Рияда было бы опасным поднимать христианский вопрос через опору на Бейрут, тем более позволять служить литургию в Саудовской Аравии.

При этом общение наследного принца с коптским патриархом может быть интересно и Москве. Тавадрос II, в отличие от ливанского патриарха Раи, часто бывает в России и не менее часто принимает гостей из России. В мае 2017 года в резиденции патриарха Московского и всея Руси Кирилла глава коптских христиан побеседовал с российским президентом Владимиром Путиным, который, адресуясь к своему собеседнику, сказал: «Общение с вами, человеком, который представляет христианство в Египте, особенно приятно для нас… Знаю, что президент Сиси, который является большим другом нашей страны, активно поддерживает коптов в Египте». В ответном слове Тавадрос II отметил, что он второй раз посещает Москву, и подчеркнул: «Мы поддерживаем очень хорошие отношения с господином президентом Сиси, правительством Египта и парламентом Египта. И мы также прилагаем усилия для того, чтобы поддерживать национальное единство в Египте между христианами и мусульманами». Если диалог между Эр-Риядом и Каиром в религиозной сфере будет углубляться, не исключено, что это будет способствовать посещению Саудовской Аравии и предстоятелем Русской православной церкви.