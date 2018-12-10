«Отдать Курилы Японии захотело больше россиян» — что это значит?

Москва, , 01:40 — REGNUM Опрос общественного мнения, проведенный «Левада-центром», стал отправной точкой для тех российских СМИ, которые стараются выдать его результаты за тенденцию роста числа тех граждан России, которые согласны на «передачу» Курил. Как искажающий курильскую тему опрос затемняет смысл и служит во вред России, обсуждает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Предлагая два показателя, демонстрирующие с 2016 года «рост числа тех, кто поддержал бы «передачу» нескольких островов Курильской гряды ради мирного договора с Японией с 7% до 17%, исследование подкрепляет эту поддержку «улучшением отношения российских граждан к Японии». Интересно, а в случае улучшения отношения к Финляндии — стоит ли отдать ей Карелию? Пример умозрительный, но логика та же: раздать страну под девизом «улучшения отношений» — это самая натуральная неадекватность в рассуждении.

Мало того, вопросы, сформулированные «Левадой», носят признаки очевидной провокации, например, граждан спрашивают, следят ли они за новостями «вокруг возможной передачи Японии части Курильских островов». Почему «Левада» решил, что передача части суверенной территории России возможна? Некоторые комментаторы связывают результаты опроса с появлением в России «более глобализованной молодежи» — может быть, стоит назвать эту молодежь родом из 90-х «более одичавшей»?

Читайте статью «Улучшателям», врагам и предателям России дали ничтожный, но шанс: 17% и другие публикации Михаила Демурина о российской политике.