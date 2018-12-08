Суббота, 8 Декабря 2018 года
13:41:34 МСК

Володин призвал страны составить общий список террористических организаций

Политика

Это исключит двойное толкование

Володин призвал страны составить общий список террористических организаций
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Террористы

Тегеран, 8 декабря 2018, 12:32 — REGNUM  Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал сформировать общий для всех стран список террористических организаций.

«Нам необходимо иметь общее понимание того, что такое терроризм, должен быть единый список террористических организаций», — сказал Володин в ходе выступления в Тегеране на конференции спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.

Общий перечень исключит двойное толкование такой деструктивной деятельности, уверен спикер Госдумы.

Вместе с тем с подобными призывами российские политики обращались неоднократно.

Читайте также: СБ ООН советуют создать единый список террористических организаций

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в рамках международной парламентской конференции «Астана — центр глобальной интеграции, безопасности и мира» вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия») призвал ООН взять пример с ОДКБ, где создается единый список террористических организаций.

Принятое ПА ОДКБ решение позволяет вывести на новый уровень взаимодействие спецслужб и не допустить ситуаций, когда организация, признанная террористической в одной из стран ОДКБ, могла бы продолжать свою деятельность легально.

Читайте ранее в этом сюжете: Володин призвал лишить терроризм финансовой подпитки

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антитеррор
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить