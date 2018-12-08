Володин призвал страны составить общий список террористических организаций

Тегеран, , 12:32 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал сформировать общий для всех стран список террористических организаций.

«Нам необходимо иметь общее понимание того, что такое терроризм, должен быть единый список террористических организаций», — сказал Володин в ходе выступления в Тегеране на конференции спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.

Общий перечень исключит двойное толкование такой деструктивной деятельности, уверен спикер Госдумы.

Вместе с тем с подобными призывами российские политики обращались неоднократно.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в рамках международной парламентской конференции «Астана — центр глобальной интеграции, безопасности и мира» вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия») призвал ООН взять пример с ОДКБ, где создается единый список террористических организаций.

Принятое ПА ОДКБ решение позволяет вывести на новый уровень взаимодействие спецслужб и не допустить ситуаций, когда организация, признанная террористической в одной из стран ОДКБ, могла бы продолжать свою деятельность легально.

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