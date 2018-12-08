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SPIEGEL: новый лидер партии ХДС выбрала кандидатуру генерального секретаря

Политика

Ее утверждение пройдет на съезде партии путем голосования

Берлин, 8 декабря 2018, 11:58 — REGNUM  Новым генеральным секретарем немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) станет лидер «Молодежного союза» Пауль Цимяк. Об этом пишет издание Spiegel 8 декабря.

Новый председатель партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр уже приняла решение в пользу 33-летнего Цимяка, утверждает издание. 8 декабря на съезде ХДС он должен быть официально избран по ее предложению.

Цимяк считается другом министра здравоохранения Йенса Шпана, который проиграл Крамп-Карренбауэр в борьбе за место лидера ХДС. Предполагается, что такое кадровое решение позволит избежать разделения партии на соперничающие лагеря.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря председателем партии ХДС была избрана бывший генеральный секретарь Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сменившая на этом посту Ангелу Меркель. Меркель возглавляла партию на протяжении 18 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Крамп-Карренбауэр во главе ХДС: это Меркель-2 или нечто большее?

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Политическая жизнь Германии
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