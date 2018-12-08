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Конгрессмен рассказала, как «закончат» дети нелегальных мигрантов в США

Политика

Они могут больше никогда не увидеть родных

Вашингтон, 8 декабря 2018, 11:23 — REGNUM  Сперва — фостерные семьи, а затем потеря всякого шанса на воссоединение с родными — вот что ждет детей многих нелегальных мигрантов, оказавшихся в США, рассказала конгрессмен Карен Басс. На своей странице в твиттере 8 декабря конгрессмен пишет:

«Многие дети, разлученные со своими семьями на границе, в итоге закончат в нашей фостерной системе. Если они останутся в системе достаточно долго, родительские права будут ликвидированы, и дети смирятся с усыновлением без надежды никогда не увидеть родные семьи снова».

Напомним, 20 июня президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий практику разделения семей при нелегальном пересечении границы, но к тому времени уже более 2500 детей были разлучены с родителями. В основном это выходцы из стран Латинской и Центральной Америки

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