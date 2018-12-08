Трамп вновь подтвердил пренебрежение американским лидерством — конгрессмен

Вашингтон, , 11:19 — REGNUM Хизер Науэрт — не тот человек, который может представлять США в ООН, утверждает конгрессмен Барбара Ли, комментируя сообщение о том, что бывшая ведущая Fox News получает новую должность.

«Место посла в ООН должен занимать опытный дипломат, а не персона Fox News. Это назначение еще раз свидетельствует о том, что президент Трамп пренебрегает ролью ООН и нашим лидерством в мире».

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США считает Науэрт очень подходящей кандидатурой, а сама она «с нетерпением» ждет возможности «продвигать интересы американского народа в представительстве США в ООН, если назначение утвердят.