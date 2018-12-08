Суббота, 8 Декабря 2018 года
12:10:11 МСК

Володин не исключил роста беженцев из Сирии

Политика

Он назвал катастрофическим положение мирных жителей на территориях, подконтрольных западной коалиции

Тегеран, 8 декабря 2018, 10:51 — REGNUM  Затягивание с решением гуманитарной ситуации в Сирии может привести к новому потоку беженцев. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Затягивание с решением гуманитарной ситуации в Сирии может привести к росту террористической угрозы в регионе и, как следствие, новому потоку беженцев», — сказал Володин на конференции в Иране.

По его словам, наибольшую обеспокоенность вызывает «катастрофическое положение мирных сирийских граждан на подконтрольных западной коалиции территориях».

В Тегеране проходит II конференция спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Мирное урегулирование в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить