Володин не исключил роста беженцев из Сирии

Тегеран, , 10:51 — REGNUM Затягивание с решением гуманитарной ситуации в Сирии может привести к новому потоку беженцев. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Затягивание с решением гуманитарной ситуации в Сирии может привести к росту террористической угрозы в регионе и, как следствие, новому потоку беженцев», — сказал Володин на конференции в Иране.

По его словам, наибольшую обеспокоенность вызывает «катастрофическое положение мирных сирийских граждан на подконтрольных западной коалиции территориях».

В Тегеране проходит II конференция спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.