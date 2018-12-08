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Концепция США мешает борьбе с терроризмом — Володин

Политика

Речь идет о так называемой концепции противодействия насильственному экстремизму

Тегеран, 8 декабря 2018, 10:47 — REGNUM  Мировому сообществу до сих пор не удалось добиться объединения усилий в борьбе с терроризмом, в частности в Сирии из-за политики США использовать террористов в качестве инструмента давления. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Иране.

«Слаженной работе мешают геополитические амбиции США, которые продолжают использовать террористов и экстремистов как инструмент давления, прямого вмешательства в дела суверенных государств, пытаясь подвести под это обоснование в виде так называемой концепции противодействия насильственному экстремизму. В рамках этой концепции государствам навязывается идея внедрения «антиэкстремистских стандартов» воспитания гражданского общества так называемыми независимыми международными экспертами, минуя законные власти», — сказал Володин.

Это приводит к подрыву роли государственных институтов, росту экстремистских настроений и увеличению числа призывов к «цветным революциям», отметил он.

В Тегеране проходит II конференция спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.

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